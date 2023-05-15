Самолет не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за грозы

Лайнер летел в уральскую столицу с полуострова Ямал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет авиакомпании «Северо-Запад» не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за грозы над аэропортом Кольцово. Инцидент произошел вечером 14 мая, когда лайнер летел в уральскую столицу с полуострова Ямал.

- Экипаж самолета А-321 принял решение произвести посадку на запасной аэродром Уфа. Посадка в 21:10 прошла благополучно. Рейс ОЕ 9032 Бованенково – Екатеринбург (Кольцово), - говорится в Telegram-канале Aviaincident.

Оперативно получить комментарий у компании «Северо-Запад» не удалось.

Ранее стало известно, что Компания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Первый вылет запланирован на 19 июня. Сезон продлится до 15 сентября. Вылеты запланированы по понедельникам и пятницам.