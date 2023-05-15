В Верхней Пышме 22-летняя девушка подарила телефонным мошенникам 850 тысяч

Девушке посоветовали оформить зеркальные займы и перевести все деньги на «безопасные» счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 22-летняя девушка лишилась больше 850 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Местная жительница пришла в полицию и рассказала, что ей поступил звонок от мужчины с незнакомого номера.

- Он представился сотрудником центрального банка Долматовым и пояснил, что произошла утечка личных данных клиентов, и на ее имя оформили несколько кредитов в различных банках, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Девушке посоветовали оформить зеркальные займы и перевести все деньги на «безопасные» счета, что она и сделала. Уралочка оформила кредит и стала отправлять деньги через различные банкоматы.

- Позже при попытке снятия наличных карта была заблокирована. Позвонив в банк, потерпевшая узнала от сотрудника, что стала жертвой мошенников. По данному факту проводится проверка, - добавили в полиции.