На Уралмаше в трамвае произошло короткое замыкание

Информации о пострадавших не поступало Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше задымился трамвай №24. Инцидент произошел вечером 15 мая на остановке «Кузнецова». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На Кузнецова пожарные стоят у трамвая, они с мигалками ехали туда, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

На место ЧП прибыли три пожарные машины и восемь спасателей. Им удалось узнать, что причиной задымления стало короткое замыкание без последующего горения.

- Информации о пострадавших не поступало, - отметили в свердловском МЧС.

Ранее в Свердловской области потушили десять природных пожаров за сутки. Общая площадь ликвидированных очагов горения составляет 7,8 тысяч гектаров. На данный момент в регионе действуют 23 природных пожара. С пожарами ведут борьбу более тысячи человек и 400 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов. За сутки на очаги огня они сбросили 460 тонн воды.

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