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НовостиОбщество15 мая 2023 16:08

В Екатеринбурге 46-летний мужчина обокрал проводника поезда

Злоумышленник вынес многофункциональное копировальное устройство и набор гаечных ключей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Задержанный дал признательные показания транспортным полицейским

Задержанный дал признательные показания транспортным полицейским

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который обокрал проводника в поезде. Инцидент произошел 8 мая, именно тогда в дежурную часть поступил звонок о том, что в вагоне, стоящем в парке отстоя, установлен посторонний мужчина.

Задержанный вынес из состава, пришедшего из Санкт-Петербурга, многофункциональное копировальное устройство и набор гаечных ключей, ущерб превысил 18 тысяч рублей.

- Задержанный дал признательные показания транспортным полицейским и пояснил, что проник на территорию парка отстоя вагонов с целью хищения чужого имущества. Он пытался скрыться, но был замечен, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.