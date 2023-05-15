В Екатеринбурге 46-летний мужчина обокрал проводника поезда

Задержанный дал признательные показания транспортным полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который обокрал проводника в поезде. Инцидент произошел 8 мая, именно тогда в дежурную часть поступил звонок о том, что в вагоне, стоящем в парке отстоя, установлен посторонний мужчина.

Задержанный вынес из состава, пришедшего из Санкт-Петербурга, многофункциональное копировальное устройство и набор гаечных ключей, ущерб превысил 18 тысяч рублей.

- Задержанный дал признательные показания транспортным полицейским и пояснил, что проник на территорию парка отстоя вагонов с целью хищения чужого имущества. Он пытался скрыться, но был замечен, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.