Школьникам Нижнего Тагила преподали урок

Школьникам рассказали, как вести себя в опасных ситуациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученикам 8 класса школы №20 в Нижнем Тагиле преподали урок о правилах безопасности в летний период. Об этом пишет издание ТагилЛайф.

Старшеклассникам рассказали об опасных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в городе и на природе, а именно: что делать, если человека на улице застала гроза, если его укусила змея, или он начал тонуть.

Также школьникам рассказали, что нужно брать с собой в лес, чтобы выжить, в случае, если во время похода группа заблудилась.

Урок для школьников провели специалисты поисково-спасательной службы.