Школьникам Нижнего Тагила преподали урок

Школьникам рассказали, как вести себя в опасных ситуациях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ученикам 8 класса школы №20 в Нижнем Тагиле преподали урок о правилах безопасности в летний период. Об этом пишет издание ТагилЛайф.
Старшеклассникам рассказали об опасных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в городе и на природе, а именно: что делать, если человека на улице застала гроза, если его укусила змея, или он начал тонуть.
Также школьникам рассказали, что нужно брать с собой в лес, чтобы выжить, в случае, если во время похода группа заблудилась.
Урок для школьников провели специалисты поисково-спасательной службы.