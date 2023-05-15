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НовостиОбщество15 мая 2023 11:23

Школьникам Нижнего Тагила преподали урок

Подросткам рассказали о правилах безопасности в летний период
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школьникам рассказали, как вести себя в опасных ситуациях

Школьникам рассказали, как вести себя в опасных ситуациях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученикам 8 класса школы №20 в Нижнем Тагиле преподали урок о правилах безопасности в летний период. Об этом пишет издание ТагилЛайф.

Старшеклассникам рассказали об опасных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в городе и на природе, а именно: что делать, если человека на улице застала гроза, если его укусила змея, или он начал тонуть.

Также школьникам рассказали, что нужно брать с собой в лес, чтобы выжить, в случае, если во время похода группа заблудилась.

Урок для школьников провели специалисты поисково-спасательной службы.