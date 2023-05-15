На Шувакише построят исторический квартал об уральском средневековье площадью 53 000 квадратных метров

В историческом квартале будут воссозданы памятники деревянного зодчества Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом вскоре может появиться исторический квартал, в котором можно будет увидеть, каким Урал был в эпоху средневековья. Разместить его планируют на территории поселка Шувакиш. Как объяснил на заседании Совета неравнодушных, 15 мая, глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин идея построить его появилась в декабре 2022 года. Именно тогда был запущен туристический поезд «Уральский экспресс» соединением Екатеринбург-Верхняя Пышма. Одна из остановок была как раз на станции Шувакиш.

О том, каким может быть исторический квартал, на Совете неравнодушных рассказал глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин (справа) Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для поселка исторический квартал Шувакишская слобода даст новые рабочие места, - объяснил Виталий Першин. – Под парковку запланирована территория в 6000 квадратных метров. Под сам квартал почти 53 000 квадратных метров.

План будущего исторического квартала для туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартал будет состоять из деревянных зданий – воссозданных памятников деревянного зодчества. Здесь же разместится музей, рассказывающий о культуре народов Урала, о развитии металлургического производства. На территории слободы также будет парк, театр и ярмарка.

Добавим, что Советом неравнодушных называются заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. В этом месяце заседание прошло на площадке первого городского театра «Колизей»