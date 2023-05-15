Деньги получат десятки бизнесменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области заявили 151 проект создания туристической инфраструктуры с привлечением грантов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию проектов-победителей из федерального бюджета удалось привлечь 332 миллиона рублей.

- В Свердловской области очень высокий спрос на комфортабельные средства размещения на природе. И мы видим, что бизнес активно откликается на эту потребность, – объяснила директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Она также напомнила о ключевом условии получения господдержки: бизнесмен должен инвестировать в проект собственные средства — не менее 55% от суммы запрашиваемого гранта.

Конкурсный отбор продлится до конца мая. После его завершения победители получат на реализацию своих проектов денежные средства на сумму от 3 до 10 миллионов рублей. Больше всего заявок подано на создание модульных конструкций – сейчас на рассмотрении 64 инфраструктурных проекта.