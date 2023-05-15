В Каменске-Уральском стартовал сезон ремонта дорог

Ремонт дорог продлится до середины осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 мая 2023 года в городе Каменск-Уральский начался сезон ремонта дорог, который продлится до середины октября. Об этом пишет портал KU66.RU.

В выходные дорожные рабочие сняли полотно на проезжей части в поселке Мартюш, а в понедельник, 15 мая, начали ремонт на перекрестке улиц Суворова и Четвертой Пятилетки.

В мэрии Каменска-Уральского просят автомобилистов планировать пути объезда с учетом дорожной ситуации.

Напомним, что масштабные ремонты дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» ожидаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.