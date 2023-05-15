В Каменске-Уральском стартовал сезон ремонта дорог

Ремонт дорог продлится до середины осени
Фото: Алексей БУЛАТОВ
13 мая 2023 года в городе Каменск-Уральский начался сезон ремонта дорог, который продлится до середины октября. Об этом пишет портал KU66.RU.
В выходные дорожные рабочие сняли полотно на проезжей части в поселке Мартюш, а в понедельник, 15 мая, начали ремонт на перекрестке улиц Суворова и Четвертой Пятилетки.
В мэрии Каменска-Уральского просят автомобилистов планировать пути объезда с учетом дорожной ситуации.
Напомним, что масштабные ремонты дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» ожидаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.