Синоптики рассказали, когда рассеется смог в Свердловской области

Из-за погодных условий дымка может продержатся еще долго Фото: Алексей БУЛАТОВ

Города Свердловской области окутала дымка из-за лесных пожаров. Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда рассеется смог в регионе. Из-за погодных условий дымка может продержатся еще долго.

- Атмосфера устойчива, значительного усиления ветра не ожидается. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания примесей действует до конца дня 17 мая, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Также там отметили, что класс пожарной опасности по условиям погоды в ближайшие дни на территории области прогнозируется высокий (4-5 класс).

Напомним, по данным на 15 мая в Свердловской области действуют 23 природных пожара на площади 13,6 тысячи гектаров. Локализованы 12 пожаров на площади 10,1 тысяч гектаров, в том числе два крупных - под Ирбитом на площади четыре тысячи гектаров и в Пышминском городском округе на площади 5,4 тысячи гектаров.

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