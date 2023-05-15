Глава свердловской полиции Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД Качканара и Кушвы

Глава свердловской полиции будет совершать подобные рабочие визиты и в дальнейшем. Фото: Валерий Горелых

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков с рабочим визитом посетил отделы полиции Качканара и Кушвы. Там он принял участие в совещаниях, посвященным итогам оперативно-служебной деятельности с начала 2023 года.

ОВД Качканара с первого октября 2022 возглавляет полковник полиции Константин Левин. С января по май нынешнего года здесь зарегистрировано 241 преступление, что на 10,4% меньше показателей 2022 года.

Руководителем кушвинской полиции с 14 февраля 2022 года является подполковник Денис Фомичев. С начала года здесь зарегистрировано 141 преступление, что на 6,8% выше показателей прошлого года.

- Генерал Мешков заслушал доклады о состоянии дел и мерах по качественному улучшению защищенности населения от криминала руководителей ключевых подразделений, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Особое внимание Александр Мешков поручил уделить усилению профилактической работы с гражданами. Необходимо снизить кривую числа обманутых мошенниками людей.

- Подводя итоги оперативных совещаний и в Качканаре и в Кушве, Александр Мешков поставил задачи по наиболее приоритетным направлениям работы, в том числе по укомплектованию подразделений, потребовал добиваться при расследовании уголовных дел максимального возмещения ущерба потерпевшим гражданам, - уточнил Валерий Горелых.

Также глава свердловской полиции обратил внимание подчиненных на тревожную обстановку с связи с продолжающимися лесными пожарами. Александр Мешков приказал оперативно принимать меры по эвакуации людей, в случае если стихия будет угрожать их жизни. Также полиция должна делать все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства на местах ЧП.