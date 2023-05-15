В Екатеринбурге прохожие отбили девочку у насильника-рецидивиста

Мужчину отправили под арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бездомного мужчину, которого подозревают в покушении на насильственные действия в отношении девочки. Оказалось, что на счету мужчины уже есть несколько преступления. Он был ранее судим за кражу и развратные действия.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, днем 11 мая, 55-летний мужчина напал на ребенка на улице, и попытался его изнасиловать, но его задержали неравнодушные прохожие.

В тот же день СКР возбудил уголовное дело. Мужчина признал вину, его поместили под арест и сейчас проверяют на аналогичные преступления.