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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:30

В Екатеринбурге прохожие отбили девочку у насильника-рецидивиста

Мужчина напал на ребенка прямо на улице
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчину отправили под арест

Мужчину отправили под арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бездомного мужчину, которого подозревают в покушении на насильственные действия в отношении девочки. Оказалось, что на счету мужчины уже есть несколько преступления. Он был ранее судим за кражу и развратные действия.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, днем 11 мая, 55-летний мужчина напал на ребенка на улице, и попытался его изнасиловать, но его задержали неравнодушные прохожие.

В тот же день СКР возбудил уголовное дело. Мужчина признал вину, его поместили под арест и сейчас проверяют на аналогичные преступления.