В Нижнем Тагиле женщина убила соседа, обматерившего ее детей

Обвиняемая нанесла мужчине не менее 13 ударов в область головы, груди, плеча и живота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ранее судимая за разбойное нападение женщина убила соседа, обматерившего ее детей. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 августа 2020 года у подъезда дома на улице Свердлова. Оба участника конфликта были пьяны.

- Женщина, возвращаясь из магазина, вступила с потерпевшим в спровоцированный им конфликт, в ходе которого мужчина выражался в адрес женщины и ее детей нецензурной бранью, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Женщина крикнула соседу «Сейчас узнаешь», сходила домой за ножом и набросилась на него. Всего она нанесла мужчине не менее 13 ударов в область головы, груди, плеча и живота. Пострадавшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Женщина признала вину частично. По ее словам, она не хотела убивать соседа.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и отправил ее на 9 лет 2 месяца в исправительную колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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