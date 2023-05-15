На Оби запретили ловить рыбу

С рыбалкой на Ямале придется подождать Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На реке Обь, которая является главной водной артерией Ямала, с 20 мая 2023 года сроком на месяц запрещено ловить рыбу. Этот запрет есть в региональном законодательстве Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Запрет действует на следующих участках: от мыса Салемал до мыса Ангальский недалеко от Салехарда, в протоке Надымская Обь от мыса Салемал до мыса Сандиба и в протоке Хаманельская Обь от мыса Салемал до мыса Ямсале.

За нарушение запрета грозит административный штраф. Запрет снимут 16 июня.

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