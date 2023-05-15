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НовостиЭкономика15 мая 2023 6:33

На защиту населенных пунктов от пожаров Свердловской области нужны миллиарды рублей

Об этом сказал глава Березовского ГО Евгений Писцов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нужны миллиарды рублей на полноценную защиту региона от огня

Нужны миллиарды рублей на полноценную защиту региона от огня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы привести муниципалитеты Свердловской области в соответствие нормам противопожарной безопасности, нужны миллиарды рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на главу Березовского городского округа Евгения Писцова.

Всего для этого нужно 2,813 миллиарда рублей.

- После оптимизации бюджета на год остается сумма в размере 0,003455 миллиарда рублей. Таким образом, чтобы выполнить противопожарные требования, причем только те, что перечислены в предписании Госпожнадзора, необходимо более 800 лет, – привел расчеты Евгений Писцов.

Глава ГО предложил жителям Березовского не дожидаться получения необходимой суммы, а самим и за свой счет навести порядок в муниципальном образовании.