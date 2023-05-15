На защиту населенных пунктов от пожаров Свердловской области нужны миллиарды рублей

Нужны миллиарды рублей на полноценную защиту региона от огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы привести муниципалитеты Свердловской области в соответствие нормам противопожарной безопасности, нужны миллиарды рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на главу Березовского городского округа Евгения Писцова.

Всего для этого нужно 2,813 миллиарда рублей.

- После оптимизации бюджета на год остается сумма в размере 0,003455 миллиарда рублей. Таким образом, чтобы выполнить противопожарные требования, причем только те, что перечислены в предписании Госпожнадзора, необходимо более 800 лет, – привел расчеты Евгений Писцов.

Глава ГО предложил жителям Березовского не дожидаться получения необходимой суммы, а самим и за свой счет навести порядок в муниципальном образовании.