В Свердловской области ухудшилось социально-экономическое положение

Свердловская область два года подряд входит в десятку лидеров по социально-экономическому положению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за год ухудшилось социально-экономическое положение. Об этом свидетельствует рейтинг регионов РИА Новости. Согласно опубликованным данным, в 2022 году регион набрал 68,5 баллов, что примерно на 0,7 баллов ниже, чем в 2021 году.

При этом Свердловская область два года подряд входит в десятку лидеров по социально-экономическому положению и занимает седьмую строчку рейтинга.

Первое место рейтинга занимает Москва с 89,6 баллами, второе - Санкт-Петербург с 86 баллами, третье - Республика Татарстан с 80,1 баллами.

При расчете социально-экономического положения были учтены показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы.

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