Тюменские авторы представят спектакли на фестивале «Особый взгляд» в Ельцин Центре

Фестиваль «Особый взгляд. Регионы» пройдет на площадке Ельцин Центра с 18 по 21 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тюменские авторы представят свои спектакли на фестивале «Особый взгляд. Регионы» в Екатеринбурге. Он пройдет с 18 по 21 мая на площадке Ельцин Центра.

В рамках фестиваля тюменцы представят две постановки, созданные при поддержке Молодежного театрального центра «Космос».

Первая постановка, которую привезут тюменцы – спектакль-вербатим «Моя комната». На ней зритель «попадает в гости» к людям с диагностированными ментальными расстройствами, знакомится с их историями и погружается в их внутренний мир. Показ этого спектакля пройдет 18 и 19 мая.

Вторая постановка – спектакль-перформанс «Старик и море». Она представляет собой исследование старости. Пожилые люди поделятся своими историями и чувствами, а актеры отразят эти эмоции в пластике. Спектакль покажут 18 мая в 16:00.

- Участие в таких событиях показывает, что «Космос» и его сообщества создают не только качественный, но и общественно значимый театральный продукт, который нужен самым разным людям, - поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра «Космос».

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