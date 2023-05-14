Ветеран Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила отметила 100-летний юбилей

Наиля Ошевская добровольцем ушла на фронт в 1942 году. Фото: Сергей Казанцев

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Наилю Ошевскую. Градоначальник пришел к местной жительнице домой с букетом цветов и огромным тортом. Его сопровождал баянист.

Градоначальник лично поздравил именинницу. Фото: Сергей Казанцев

- В 1942 году она добровольцем ушла на фронт, в составе зенитно-артиллерийского полка была командиром отделения воздушной разведки, прошла всю Великую Отечественную войну. Долгих лет жизни, Наиля Рахматулловна! Спасибо за Победу! - написал в своих опциальных сетях после визита глава города.

Мэр города принес пенсионерке в подарок огромный торт. Фото: Сергей Казанцев

Этой весной также 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга. За храбрость, стойкость и мужество ее наградили Орден Отечественной войны II степени

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