На Плотнике мужчина в одних трусах искупался в Исети

Экстремал искупался в центре Екатеринбурга. скриншот из видео

В центре Екатеринбурга мужчина разделся и искупался в Исети. Местного жителя успели снять на видео прохожие на Плотинке.

На ролике видно, как он снял всю одежду кроме трусов и с разбега ныряет в воду. На фоне тем временем играет песня Кипелова «Я свободен», а местные жители не сдерживают удивленные возгласы. Ролик с экстремалом опубликовал telegram-канал «Безумный Екб».

Напомним, в начале весны на видео попал школьный, искупавшийся в глубокой луже в светлой одежде. Лужа внушительных размеров образовалась во дворе дома на Белореченской, 27/2.

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