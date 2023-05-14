В Екатеринбурге подорожали квартиры на вторичном рынке

Самое дорогое жилье на вторичном рынке можно встретить сразу в нескольких районах Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге выросли цены на вторичное жилье. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла до 106 593 рублей.
В центре Екатеринбурге цены на квартиры поднялись до 222 030 тысяч рублей за квадратный метр. В пригороде квартиры теперь можно найти по средней цене – 83 674 рублям.
Самое дорогое жилье на вторичном рынке можно встретить сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Это Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный и Заречный. Средняя стоимость жилья в этих районах за квадратный метр составляет около 117 074 рублей.
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