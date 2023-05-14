Вандалы разгромили 15 памятников на кладбище в Нижнем Тагиле

Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

На Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле вандалы разгромили 15 могил. Об этом сообщили местные жители, пришедшие помянуть своих близких. Фотографии с разгромленными памятниками появились в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

- 10 мая мы посетили семейное захоронение, где увидели разгромленные памятники наших родственников. На территории нашего захоронения родственников находился смотритель кладбища, который сообщил нам, что на сегодняшний день от рук каких-то вандалов пострадало еще 15 могил. По факту происшествия, мы вызвали наряд полиции, - рассказала местная жительница.

Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

- Но утверждать, что это вандалы пришли и разгромили могилы нельзя. На месте захоронений просто обнаружены вырытые ямы. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства, что там на самом деле произошло, - уточнили в ведомстве.

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