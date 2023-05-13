В Екатеринбурге открылся магазин посуды от Константина Ивлева

Фото: telegram-канал «Гринвича»

В центре Екатеринбурга открылся магазин посуды от шеф-повара Константина Ивлева, известного по проектам «На ножах» и «Адская кухня».

Напомним, в Екатеринбурге в честь 300-летия города состоится масштабный кулинарный фестиваль с известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

- Екатеринбург отметит свое 300-летие не только масштабно, но еще и вкусно. А поможет нам в этом известный шеф-повар Константин Ивлев. Он приедет, чтобы провести крупнейший в России гастрономический фестиваль, - написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Планируется, что кулинарный фестиваль пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru