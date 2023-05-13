В Екатеринбурге открылся магазин посуды от Константина Ивлева

Фото: telegram-канал «Гринвича»
В центре Екатеринбурга открылся магазин посуды от шеф-повара Константина Ивлева, известного по проектам «На ножах» и «Адская кухня».
Напомним, в Екатеринбурге в честь 300-летия города состоится масштабный кулинарный фестиваль с известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
- Екатеринбург отметит свое 300-летие не только масштабно, но еще и вкусно. А поможет нам в этом известный шеф-повар Константин Ивлев. Он приедет, чтобы провести крупнейший в России гастрономический фестиваль, - написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Планируется, что кулинарный фестиваль пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского.
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