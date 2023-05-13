В Краснотурьинске простились с бывшим директором музыкальной и хореографической школ

Фото: группа во «ВКонтакте» «Управление культуры ГО Краснотурьинск»

В Краснотурьинске 12 мая простились с бывшим директором музыкальной и хореографической школ Галиной Куйвашевой. Она скончалась 9 мая на 74 году жизни.

- Галина Михайловна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей, была опытным грамотным руководителем, прекрасным организатором, сплотившим вокруг себя коллектив единомышленников, способных добиваться значительных успехов, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Управление культуры ГО Краснотурьинск».

Галина Куйвашева 35 лет работала с детьми. Сначала она была директором детской музыкальной школы № 3, где совмещала административно-хозяйственную работу с преподавательской: руководила хором старших классов и вела уроки сольфеджио и общего фортепиано. Затем она стала руководителем детской хореографической школы. Там она за два года сумела добиться завершения строительства нового специализированного здания. В 2010 году Галина Куйвашева ушла на заслуженный отдых.

В местном Управлении культуры отметили, что Галина Куйвашева - лауреат городской премии в области культуры, награждена грамотами Управления культуры, главы города, министерства культуры Свердловской области, нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации.

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