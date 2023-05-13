В Екатеринбурге во время пожара в 10-этажке пострадал человек

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге произошел пожар в 10-этажке на Сиреневом бульваре. Возгорание произошло на балконе на пятом этаже.
- В 09:38 поступило сообщение о пожаре. На площади 6 квадратных метрах горел балкон квартиры, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара участвовали 17 человек и 4 единицы техники.
В 10:01 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Во время пожара пострадал человек.
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