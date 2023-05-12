В Екатеринбурге автоинспекторы проведут рейд

Проверка будет направлена на выявление грубых нарушений правил дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят очередной рейд «Стоп-контроль». Он пройдет на улицах города с 12 по 14 мая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Проверка будет направлена на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. К ним можно отнести управление автомобилем без водительских прав или лишенных их и вождение в пьяном виде. Если горожанин садиться за руль нетрезвым, то его могут привлечь к административной ответственности. За это водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

- Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови, - рассказали в городском ГИБДД.

Если же автолюбитель повторно садиться за руль пьяным, его наказывают штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или даже лишением свободы до двух лет.

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