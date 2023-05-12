Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 20:51

В Екатеринбурге автоинспекторы проведут рейд

Проверки водителей продлятся с 12 по 14 мая
Дарья ЧИПУРИНА
Проверка будет направлена на выявление грубых нарушений правил дорожного движения

Проверка будет направлена на выявление грубых нарушений правил дорожного движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят очередной рейд «Стоп-контроль». Он пройдет на улицах города с 12 по 14 мая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Проверка будет направлена на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. К ним можно отнести управление автомобилем без водительских прав или лишенных их и вождение в пьяном виде. Если горожанин садиться за руль нетрезвым, то его могут привлечь к административной ответственности. За это водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

- Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови, - рассказали в городском ГИБДД.

Если же автолюбитель повторно садиться за руль пьяным, его наказывают штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или даже лишением свободы до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru