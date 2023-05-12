Владимир Зеленский ввел санкции против екатеринбургского предприятия

Семь предприятий попали под ограничения Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против уральских предприятий. В их число попали «Юниформ ателье», которое шило одежду для президента России Владимира Путина, «Президент» и «Праведа». Информация об этом появилась на сайте президента Украины.

- Ввести санкции против «Полипластик Уралсиб» сроком на пять лет. Предприятия «Октябрь» (Каменск-Уральский), «Биспоук ателье», «МТМ ателье», «Юниформ ателье», «Праведа», «Президент» (все - Екатеринбург) и «Тирус-ИТ» (Верхняя Салда) добавить в санкционный список на десять лет, - сообщается в указе.

Ранее США наложили санкции на свердловских депутатов Госдумы. Ограничения коснулись восьми народных избранников. В списке оказались Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Максим Иванов, Антон Шипулин и Константин Захаров.

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