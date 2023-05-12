В Березовском осудили двух жителей за хищение древесины на 1,9 миллиона рублей

На свердловчан возбудили уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Березовском осудили двух мужчин за хищение древесины на 1,9 миллиона рублей. Жители города украли больше тысячи деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратур Свердловской области.
Два свердловчанина возрастом 47 и 36 лет с июня по октябрь 2020 года тайно похитили лицу деревья хвойных и лиственных пород общим объемом свыше тысячи кубометров. Стоимость их почти достигла двух миллионов.
- По версии следствия, обвиняемые, будучи осведомленными, что принадлежащий организации участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, и заготовка древесины на нем возможна лишь при наличии разрешительных документов, привлекли четырех мужчин, сообщив им о наличии документов на вырубку, - рассказали в ведомстве.
Работники спилили больше тысячи деревьев, а мужчины забрали полученное себе. На свердловчан возбудили уголовное дело. Его направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru