В Березовском осудили двух жителей за хищение древесины на 1,9 миллиона рублей

На свердловчан возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили двух мужчин за хищение древесины на 1,9 миллиона рублей. Жители города украли больше тысячи деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратур Свердловской области.

Два свердловчанина возрастом 47 и 36 лет с июня по октябрь 2020 года тайно похитили лицу деревья хвойных и лиственных пород общим объемом свыше тысячи кубометров. Стоимость их почти достигла двух миллионов.

- По версии следствия, обвиняемые, будучи осведомленными, что принадлежащий организации участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, и заготовка древесины на нем возможна лишь при наличии разрешительных документов, привлекли четырех мужчин, сообщив им о наличии документов на вырубку, - рассказали в ведомстве.

Работники спилили больше тысячи деревьев, а мужчины забрали полученное себе. На свердловчан возбудили уголовное дело. Его направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.

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