Свердловские волонтеры спасли кота, который выпал с седьмого этажа

От травмированного кота отказались его хозяева. Фото: «Клякса»

Волонтеры из Екатеринбурга спасли кота, который выпал с седьмого этажа. Животное по кличке Огонек получило серьезные травмы при падении. Информация об этом появилась в сообществе благотворительного фонда «Клякса» во «Вконтакте».

- К сожалению, косвенно Огонек - жертва пожаров, которые охватили всю область. Хозяин - волонтер, который ездил на тушение пожаров. Поторопился, не проверил балконную дверь и кот выпал. Так же, в силу обстоятельств, которые мы не будем обсуждать и осуждать от кота отказались, - рассказали волонтеры.

Огонек получил различные травмы, среди них – переломы передних лап, расщелина верхнего неба, перелом нижней челюсти. Помимо этого, у кота нашли травмы внутренних органов и посттравматический панкреатит. Сейчас животному необходимо находиться в стационаре. Ему предстоят несколько операций.

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