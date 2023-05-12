Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения наградили орденом Дружбы

Указ об этом подписал Владимир Путин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения по указу Владимира Путина наградили орденом Дружбы. Информация об этом появилась в указе президента.

- За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, - говорится в официальном документе.

Ранее стало известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений впервые снялся в кино, владыке досталась роль Священника в короткометражном фильме «Василек». По словам Евгения Кульберга, картина основана на рассказе Елены Гай.

- Это история про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на СВО. Работа идет в Твери. Это часть большого, важного и нужного проекта «Киноуроки в школах России и мира», - написал Евгений Кульберг в своем Telegram-канале.