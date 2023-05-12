В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Фан Фан»

Официальная причина того, что стало поводом для эвакуации, пока не сообщается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Фан Фан», инцидент произошел вечером 12 мая. По данным паблика Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург» первые сообщения о минировании поступили в расположенное там заведение «Вкусно – и точка».

После этого всех посетителей попросили покинуть помещение. Официальная причина того, что стало поводом для эвакуации, пока не сообщается. В полиции от комментариев воздержались.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из заведения «Вкусно – и точка», которое расположено на улице Малышева, эвакуировали всех посетителей и персонал. К месту происшествия выехали сотрудники спецслужб.

Пресс-служба «Вкусно – и точка» рассказала, что в ресторан быстрого питания поступило сообщение о минировании.