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НовостиПроисшествия12 мая 2023 15:33

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Фан Фан»

Инцидент произошел вечером 12 мая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Официальная причина того, что стало поводом для эвакуации, пока не сообщается

Официальная причина того, что стало поводом для эвакуации, пока не сообщается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Фан Фан», инцидент произошел вечером 12 мая. По данным паблика Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург» первые сообщения о минировании поступили в расположенное там заведение «Вкусно – и точка».

После этого всех посетителей попросили покинуть помещение. Официальная причина того, что стало поводом для эвакуации, пока не сообщается. В полиции от комментариев воздержались.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из заведения «Вкусно – и точка», которое расположено на улице Малышева, эвакуировали всех посетителей и персонал. К месту происшествия выехали сотрудники спецслужб.

Пресс-служба «Вкусно – и точка» рассказала, что в ресторан быстрого питания поступило сообщение о минировании.