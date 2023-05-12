По данному факту проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Верхней Пышмы стала жертвой телефонных аферистов. Свердловчанка подарила мошенникам больше 850 тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Накануне в дежурную часть города обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что ее обманули мошенники. По словам свердловчанки, ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили кредит.

- Чтобы отменить данные мошеннические действия необходимо в банке оформить свои заявки на получение кредитов и перевести денежные средства на «безопасный счет», - пояснили в полиции.

Девушка испугалась и оформила кредит в приложении банка. Уже потом она сняла средства с карты и отправила на счет мошенникам. Всего она совершила два перевода по 200 и 300 тысяч рублей. Однако карту заблокировал банк. Тогда свердловчанка открыла еще один счет в другом учреждении и совершила еще один перевод в размере 300 тысяч.

- На следующее утро через приложение мобильного банка оформила кредит на сумму 100.000 рублей и пошла снимать денежные средства, - добавили в МО МВД «Верхнепышминский».

Но карта снова оказалась заблокирована. Уже тогда девушка решила позвонить в банк. Там свердловчане рассказали, что она стала жертвой телефонным мошенников. По данному факту проводится проверка.

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