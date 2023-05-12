В это время юный уралец нигде не работал и тратил деньги родственниц по своему усмотрению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 22-летний парень украл с карточек двух своих бабушек больше 200 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратились две пожилые женщины 75 и 71 года. Обе пожаловались на то, что с их кредиток пропали деньги.

- Молодой человек часто обращался к своим бабушкам с просьбой о помощи в финансовых вопросах. Пенсионерки никогда ему не отказывали. В конце декабря прошлого года он приехал в гости и до марта месяца жил у них в квартире, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В это время юный уралец нигде не работал и тратил деньги родственниц по своему усмотрению.

- Когда злоумышленник понял, что деньги закончились, собрал свои вещи и уехал. В марте месяце придя в магазин за покупками, пенсионерки обнаружили, что у них на банковских картах недостаточно денежных средств, - добавили в полиции.

Общая сумма ущерба составила больше 200 тысяч. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».