За минувшие сутки жители Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти семь миллионов

Всем пострадавшим предложили оформить на себя зеркальные кредиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие сутки телефонные мошенники выманили со счетов местных жителей почти семь миллионов рублей. Подобные случаи были зарегистрированы в Верх-Исетском, Ленинском, Железнодорожном, Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

- Потерпевшие рассказали примерно об одной и той же схеме обмана, когда неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов, представителей Центрального банка сообщали о попытках неизвестных оформить на них крупные займы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Всем пострадавшим предложили оформить на себя зеркальные кредиты, а затем перевести эти деньги на «защищенные» счета. - В настоящее время по всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативные мероприятия, - добавили в полиции.