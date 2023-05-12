В Екатеринбурге из заведения «Вкусно – и точка» эвакуировали всех посетителей и персонал

К месту происшествия выехали сотрудники спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из заведения «Вкусно – и точка», которое расположено на улице Малышева эвакуировали всех посетителей и персонал. К месту происшествия выехали сотрудники спецслужб.

Пресс-служба «Вкусно – и точка» рассказала, что в ресторан быстрого питания поступило сообщение о минировании.

- Сотрудники предприятия быстрого обслуживания сработали оперативно и слажено: вызвали спецслужбы, организовали эвакуацию гостей и сотрудников. В итоге ничего подозрительного не обнаружили. Это было ложное сообщение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в заведении.

Ранее в Екатеринбурге на железнодорожном мосту по улице Пехотинцев 12 мая днем обнаружили бесхозный предмет, напоминающий взрывное устройство. На место, где нашли подозрительную находку, оперативно выехали экстренные службы.