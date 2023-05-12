Житель Нижнего Тагила устроил пьяный дебош в аэропорту Кольцово

В общей сложности ему назначены штрафы на сумму две тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово задержали дебошира из Нижнего Тагила, инцидент произошел еще 10 мая. Сообщение о происшествии поступило с борта «Сочи - Екатеринбург», который только приземлился в воздушной гавани.

Как оказалось, 40-летний мужчина во время полета громко ругался и распивал алкогольные напитки, которые пронес в салон самолета.

- После замечания бортпроводника, мужчина прекратил распивать спиртное и отправился в туалетную комнату, где еще в добавок к свои нарушениям успел покурить, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть в аэропорту, там на него составили четыре административных протокола: за курение на борту, распитие спиртных напитков в запрещенных местах, невыполнение требований командира и мелкое хулиганство.

В общей сложности ему назначены штрафы на сумму две тысячи рублей.