В Сургуте ремонтируют улицу Привокзальную

На ремонт улиц в Сургуте потратят 780 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте стартовал ремонт улице Привокзальной рядом с железнодорожным вокзалом на участке от торгового центра до перекрестка с улицей Шидловского. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Дорожные рабочие обновят дорожное полотно, заменят бордюрные камни, полностью переложат тротуары с обеих сторон проезжей части. До этого в городе привели в порядок по такой же схеме участок улицы Привокзальной от железнодорожного вокзала до Толстого.

В этом году на этой улице заменят около 2,5 километра дорожного полотна. На эти цели выделили 780 миллионов рублей.

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