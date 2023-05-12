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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:59

В Екатеринбурге из-за оставленного предмета перекрыли движение поездов

Предмет нашли в районе станции «ВИЗ»
Руслан Зиннуров
Сотрудники полиции выезжали на место ЧП на мост по улице Пехотинцев

Сотрудники полиции выезжали на место ЧП на мост по улице Пехотинцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на железнодорожном мосту по улице Пехотинцев 12 мая днем обнаружили бесхозный предмет, напоминающий взрывное устройство. На место, где обнаружили подозрительную находку, оперативно выехали экстренные службы, а также их коллеги из транспортной полиции

- Объект железнодорожной транспортной инфраструктуры был осмотрен специалистами экстренной службы, в том числе следственно оперативной группой линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе на транспорте МВД России по УрФО.

Установлено что, каких либо предметов представляющих опасность для движения поездов и граждан, не обнаружено.

Причиной инцидента стала оставленная батарейка от одной из систем нагревания табака. Сейчас движение поездов возобновлено.