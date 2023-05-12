Свердловский Россельхознадзор выявил в молочной продукции плесень и кишечную палочку

Специалисты отдела ветеринарно-санитарных исследований выполнили 362 исследования молочной продукции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора за апрель нашла в 13% проб молочной продукции микробиологические нарушения.
- В 11 пробах молочной продукции выявлены нарушения: несоответствия по количеству молочнокислых микроорганизмов, дрожжей и плесеней и бактерии группы кишечной палочки, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Всего было проверено 87 проб. Специалисты отдела ветеринарно-санитарных исследований выполнили 362 исследования молочной продукции.
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