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НовостиОбщество12 мая 2023 9:44

Свердловский Россельхознадзор выявил в молочной продукции плесень и кишечную палочку

Всего было проверено 87 проб
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты отдела ветеринарно-санитарных исследований выполнили 362 исследования молочной продукции

Специалисты отдела ветеринарно-санитарных исследований выполнили 362 исследования молочной продукции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора за апрель нашла в 13% проб молочной продукции микробиологические нарушения.

- В 11 пробах молочной продукции выявлены нарушения: несоответствия по количеству молочнокислых микроорганизмов, дрожжей и плесеней и бактерии группы кишечной палочки, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего было проверено 87 проб. Специалисты отдела ветеринарно-санитарных исследований выполнили 362 исследования молочной продукции.

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