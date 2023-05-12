В Екатеринбурге пельменная разыгрывает раритетный автомобиль

Запорожец разыграют в начале июня. Фото: Два деда

В Екатеринбурге пельменная, распложенная по улице Малышева, разыгрывает среди клиентов раритетный автомобиль «Запорожец». Розыгрыш проведут 13 мая 2023 года в честь дня рождения заведения.

Участником розыгрыша можно стать, заказав сет пельменей на определенную сумму. В меню есть восемь видов пельменей. Розыгрыш проводится с 12 мая по 4 июня.

- Дело в шляпе – вы автоматически становитесь участником розыгрыша настоящей ретро машины – ярко красного «Запорожца», - рассказывают владельцы пельменной.

Сейчас раритетный автомобиль выставлен на улице перед заведением.

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