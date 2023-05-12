Города Свердловской области окутал смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каменск-Уральский накрыл смог из-за сильных лесных пожаров в Свердловской области. Многие горожане жалуются на головные боли и першение в горле. Об этом пишет портал KU66.RU.

В связи со сложной ситуацией, специалисты МЧС рассказали горожанам, что делать при смоге, чтобы сберечь здоровье. Нужно носить маску либо респиратор, чаще умываться, промывать нос и прополаскивать горло.

Также нужно закрывать окна, включать вентиляцию, использовать фильтры для воздуха, либо увлажнители воздуха. Также лучше отказаться от алкоголя и курения, ограничить физические нагрузки, отказаться от длительных прогулок. При резком ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

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