Сейчас первоклассник в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученик интерната № 6 выпал с третьего этажа. Следственный отдел СКР по Чкаловскому району организовал проверку. Инцидент произошел 21 апреля, первоклассника с травмами госпитализировали на скорой помощи.

- В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Будут опрошены как родители пострадавшего ребёнка, так и представители школы-интерната, истребуется интересующая следствие должностная документация, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых этой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

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По словам матери пострадавшего Михаила (имя изменено - Прим.Ред.), один из подростков ударил мальчика в висок, в челюсть и ухо. Второй – снимал происходящее на телефон. В больнице ребенку поставили ряд диагнозов: разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща, а также сотрясение. Мама подростка намерена наказать обидчиков, и обратилась в полицию. После огласки истории семье мальчика стали поступать угрозы.

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