Мэрия планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе

Мэрией подготовлен иск о сносе самовольной постройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

- 20 апреля поступило уведомление от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о выявлении самовольной постройки. Подготовлен иск о сносе самовольной постройки, - рассказали в мэрии.

Ранее в пресс-службе «Баден-Баден» «КП-Екатеринбург» сообщали, что участок, о котором идет речь, находится в частной собственности, не является землями лесного фонда, городскими лесами и не имеет статуса «Особо охраняемые природные территории».

- На участке осуществляются работы по планировке и благоустройству с целью создания зоны отдыха, - рассказывали в «Баден-Баден».

Также там отмечали, что участок, на котором осуществляется благоустройство, не относится к проекту термального комплекса, который обсуждался общественностью в 2021 году.

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