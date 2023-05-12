Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 5:38

Мэрия планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе

Компания заверяет, что участок находится в частной собственности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мэрией подготовлен иск о сносе самовольной постройки

Мэрией подготовлен иск о сносе самовольной постройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

- 20 апреля поступило уведомление от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о выявлении самовольной постройки. Подготовлен иск о сносе самовольной постройки, - рассказали в мэрии.

Ранее в пресс-службе «Баден-Баден» «КП-Екатеринбург» сообщали, что участок, о котором идет речь, находится в частной собственности, не является землями лесного фонда, городскими лесами и не имеет статуса «Особо охраняемые природные территории».

- На участке осуществляются работы по планировке и благоустройству с целью создания зоны отдыха, - рассказывали в «Баден-Баден».

Также там отмечали, что участок, на котором осуществляется благоустройство, не относится к проекту термального комплекса, который обсуждался общественностью в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru