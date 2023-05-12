До середины мая большого потепления в региорне не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

- Местами в Свердловской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов, - предупреждают синоптики.

Так, в субботу, 13 мая ночью столбики термометров покажут +1 …+6 градусов, в горах и низинах до -2 градусов. В дневное время будет теплее - синоптики обещают +12…+17 градусов. Согласно прогнозу, местами ожидается небольшой дождь, на крайнем севере до умеренного.

В воскресенье, 14 мая ночных заморозков уже не обещают. Ожидается, что ночью столбики термометров покажут +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что до середины мая большого потепления не ожидается.

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