Игорь Катюхин и Николай Ездовский, исполнившие песню Ярослава Дронова, победили в конкурсе Фото: скриншот с видео

Осужденные в колонии строгого режима в Краснотурьинске сняли клип на песню SHAMAN «Встанем». На кадрах двое мужчин с микрофонами стоят на фоне презентации, посвященной Дню Победы. Один из осужденных играет на гитаре.

- В ИК-3 провели конкурс среди осужденных на лучший кавер патриотических песен, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Игорь Катюхин и Николай Ездовский, исполнившие песню Ярослава Дронова, победили в конкурсе.

Напомним, в День Победы SHAMAN выступил на праздничном концерте в Екатеринбурге. Выступление автора и исполнителя всенародно любимых хитов «Встанем» и «Я русский» собрало около 150 тысяч зрителей. Перед выходом на сцену артист рассказал «КП Екатеринбург» о семейных традициях на 9 Мая, отношениях с девятилетней дочкой и о том, что считает своим главным достижением.

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