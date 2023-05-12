В Новоуральске завершили поиски 14-летней девочки

Девочку искали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 12 мая завершили поиски 14-летней девочки. Подросток найден сотрудниками полиции.

- Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Благодарим за содействие, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Напомним, о пропаже подростка стало известно вечером 11 мая. Школьница на велосипеде не вернулась домой после занятий в музыкальной школе. Ее поисками занимались сотрудники полиции.

Напомним, в Ревде 4 мая пропала супруга почетного гражданина города Сергея Новикова, руководитель музейного комплекса «Память» 67-летняя Татьяна Новикова. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт».

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