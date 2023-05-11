В Екатеринбурге начались поиски 86-летнего мужчины, нуждающегося в медицинской помощи

Поисками мужчины занимаются волонтеры и полицейские. Фото: «Прорыв»

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе пропал 86-летний мужчина. Владимир Охахлин нуждается в медицинской помощи. Последний раз его видели 11 мая. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза карего цвета, седые волосы, есть залысина, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи мужчина был одет в синюю бейсболку, серую ветровку, пиджак в серо-голубую клетку, темные брюки и зимнее сапоги ниже щиколотки. Мужчина также носит щетину.

Поисками Владимира Охахлина занимаются как волонтеры, так и сотрудники полиции. Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите об этом представителю «Прорыва» Максиму по номеру 89000484903 или Наталье по номеру 88000440220. Также мы можете набрать 83433564211, чтобы позвонить в отдел полиции №11.

Ранее в Новоуральске пропала 14-летняя девочка на велосипеде. Она возвращалась из музыкальной школы вечером 11 мая. Однако так и не вернулась домой.

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