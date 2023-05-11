В Березовском волонтер спас кошку, сидевшую на высоте 30 метров

Кошка оказалась домашней. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Березовском зоо-волонтер Евгений Зенков спас очередную кошку с дерева. На этот раз животное забралось на самую верхушку сосны. Об этом спасатель сообщили в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Спасание кошки произошло 7 мая. В этот день погода было плохой, температура еле превышала шесть градусов, а скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Однако это не помешало спасателю приехать в соседний город на улицу Нагорная. О несчастной кошке сообщили житель Березовского, они и сами два дня пытались достать животное при помощи лестницы, но ее высоты не хватило.

- Пока я добирался на этот адрес, вид качающихся на ветру деревьев наводил на мрачные мысли. Прибыв на место и увидев, как обстоит дело, я воспрянул духом: высота до кошки маленькая, а толщина сосны не оставляет сомнений в ее надежности, - рассказал спасатель.

Однако все оказалось не так просто. Увидев мужчину, животное ринулось вверх по дереву, забравшись на макушку. Тогда кошка оказалась на высоте 30 метров. Все же, не смотря на бушующий ветер и холод, Евгению Зенкову удалось снять животное с сосны при помощи удавки.

Кошка оказалась домашней, на ней был ошейник. А вот адресника не было. Но неравнодушная девушка забрала животное себе и обещала найти ее хозяев.

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