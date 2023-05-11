В Новоуральске пропала 14-летняя девочка на велосипеде

Девочка одета в черную кожаную куртку. Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский

В Новоуральске пропала 14-летняя девочка. Последний раз Марию Дьякову видели вечером 11 мая. Она возвращалась из музыкальной школы. Однако так и не пришла домой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

- Одета в черные кроссовки с белой подошвой, черную кожаную куртку, бежевую футболку. Передвигалась на синем велосипеде, - рассказали в МУ МВД.

Если вам известно, где может находиться ребенок, сообщите об этом по номеру 83437045757.

Ранее, в конце апреля, в Екатеринбурге нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенок находился в районе, в котором живет, рядом со своим домом. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

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