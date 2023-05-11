Жителя Екатеринбурга осудят за хищение денег под видом инвестиций

Уголовное дело екатеринбуржца передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржца осудят за мошенничество. Мужчина похищал деньги под видом инвестиций. Так ему удалось выманить больше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

37-летний свердловчанин вступил в преступную организацию. Он представлялся менеджером компании и предлагал помощь в инвестировании в валютном рынке. Потерпевшие регистрировались на сайте мошенников, переводили деньги на электронный счет. Уже оттуда средства похищали аферисты.

- Так, обвиняемый и иные участники организованной группы, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, соблюдая установленные меры конспирации, регистрировали на интернет-хостингах сайты, где гражданам предлагалось принять участие в мнимой инвестиционной деятельности под предлогом получения высоких доходов, - рассказали в ведомстве.

С февраля по апрель 2023 года мошенники смогли обмануть 19 человек из разных регионов страны. Они отдали аферистам больше 1,2 миллиона рублей. На екатеринбуржца возбудили уголовное дело за мошенничество. Оно направлено в суд.

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