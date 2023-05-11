Роликом о подготовке и работе добровольцев компания поделилась в социальных сетях. Фото: скриншот видео

Сотрудники компании «Сима-ленд» помогают тушить лесные пожары в Свердловской области. Так, группа добровольцев отправилась бороться со стихией в Белоярский район, с собой они взяли специальную экипировку для ликвидации огня.

Роликом о подготовке и работе добровольцев компания поделилась в социальных сетях. Так, на кадрах видно, что волонтеры тушат возгорания с помощью ранцевых огнетушителей, а также лопат.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский под Режом полностью потушили лесной пожар, который начался еще 6 мая и ранее угрожал целому населенному пункту. Спасатели сообщили, что возгорание было ликвидировано 11 мая к 20:00 по местному времени.

Специалисты продолжают дежурство на этом участке, ведут окарауливание.