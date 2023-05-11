В школе Нижнего Тагила хулиганы разбили окна

Школа №36 сильно пострадала от действий вандалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе хулиганы побили окна кабинетов школы. Учреждение №36 сильно пострадало от действий вандалов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

- Вчера в Нижнем Тагиле в МБОУ СОШ № 36, расположенной на улице Зари, 32, неизвестные хулиганы разбили стекла. Больше всего досталось кабинету учителей физкультуры, - сообщил очевидец.

Тагильчане предполагают, что такое могли сделать подростки или даже целая группы молодых людей. Сейчас полицейским города предстоит найти хулиганов и оценить сумму нанесенного ущерба.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в МВД по Нижнему Тагилу. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее, 25 января, в Екатеринбурге вандалы в масках устроили погром в дорогом ресторане. Сумма ущерба от их действия составил несколько миллионов. Хулиганы пробрались ночью в заведение и испортили красной краской мебель, стоящую в зале.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru